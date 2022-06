Calciomercato Palermo, Soleri è stato riscattato

PALERMO - Il Palermo, squadra neopromossa in Serie B riscatta l'attaccante Edoardo Soleri. L'annuncio arriva direttamente dal sito internet del Padova che "informa che la società Palermo Football Club ha esercitato il diritto di opzione su Soleri. Il giocatore si era trasferito in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei siciliani ed adesso si appresta a trasferirsi a titolo definitivo". Soleri chiude quindi la sua avventura biancoscudata con 4 reti all’attivo in 37 presenze nel periodo che va dal 2019 al 2020.