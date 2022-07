Palermo, l'80% delle quote al City Group di Mansour

PALERMO - Manca l'ufficialità, ma il Palermo è ormai in procinto di passare al City Football Group. Una conferma indiretta dell'operazione è arrivata dal club rosanero che, per lunedì 4 luglio, ha annunciato una conferenza stampa relativa al nuovo assetto societario del club. I contratti sono stati già firmati a Milano, nella sede della banca Lazard, advisor dell'operazione. L'holding degli Emirati, che fa capo allo sceicco Mansour (proprietaria di altri 10 club) acquisisce quindi l'80% del club rosanero. Dario Mirri, presidente attuale rimarrà quindi con una quota del 20% e per lui, che potrebbe mantenere la carica di presidente, è in agenda un ruolo operativo. L'operazione si aggira sui 13 milioni di euro, che possono diventare 15 in base ai risultati. Nell'organigramma previsto l'insserimento di Giovanni Gardini, prossimo amministratore delegato al posto di Sagramola. Conferme invece per il direttore sportivo Castagnini e per l'allenatore Baldini.