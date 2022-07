Palermo, inizia l'era City Group: "Riporteremo i rosanero in serie A"

PALERMO - E' un giorno storico per la città di Palermo e per il club rosanero: inizia infatti ufficialmente l'avventura del City Football Group a capo della società siciliana, dopo che lo sceicco Mansour ha rilevato l'80% del club da Dario Mirri . "Sono felice, orgoglioso e commosso", ha detto con le lacrime agli occhi l'imprenditore palermitano che rimarrà col 20% e con la carica da presidente della società. "Ho compiuto il desiderio che ho avuto tre anni, quello di fare tutto quello che potevo e ora ho la felicità di dare il Palermo nelle migliori mani possibili. Il City Group è il massimo per me, non tanto per aspetti economici, ma perchè il City ci darà una migliore organizzazione, avremo un futuro messo in sicurezza. Sappiamo che finirà bene, abbiamo sofferto, io ho dato quello che volevo dare. Ora si apre un'era nuova. Sta alla città raccogliere questa opportunità ".

Palermo, l'80% delle quote va allo sceicco Mansour

Soriano (Ceo City Group): "Palermo opportunità fantastica"

"Siamo contenti, onorati e orgogliosi di essere qui - ha affermato Ferran Soriano, Ceo del Manchester City e del City Football Group. "Sappiamo l'importanza del Palermo, per noi è un'opportunità fantastica. Prendiamo il lavoro fatto da Dario Mirri, un lavoro impressionante. Un percorso dalla D a oggi, arriviamo per aiutare di più, per fare la prossima stagione di questo viaggio, il nostro sogno è la Serie A, questo è l'obiettivo, un obiettivo ambizioso". I tifosi già sognano e in circa 400 hanno invaso il piazzale antistante lo stadio per accogliere con applausi e cori i nuovi azionisti di maggioranza: "Dovremo andare passo dopo passo e lavorare tanto, con ambizione e rispetto della grande storia del Palermo - ha spiegato Soriano -. Questo sarà il nostro lavoro, pensiamo di poterlo fare perchè in passato lo abbiamo già fatto. Abbiamo 12 club e negli ultimi 18 mesi abbiamo vinto il campionato in cinque massime divisioni, in B abbiamo vinto in due paesi. Arrivano qui con forza, ma anche con umiltà. Il livello della Serie B è molto alto, sarà una questione di passione, lavoro, intelligenza e pazienza. Questo è quello che farà la famiglia del City". Un'operazione da circa 10,4 milioni di euro più eventuali bonus.

"Arriviamo con umiltà, ma vogliamo la serie A"

"Noi aiuteremo economicamente e col nostro know-how", ha aggiunto Soriano. "L'umiltà è importante, il nostro obiettivo è consolidarci in Serie B, ma vogliamo andare in A, serve pazienza, bisogna fare tutto passo dopo passo. Sogniamo subito di andare in A, ma intanto pensiamo di consolidare la categoria. Sappiamo che tutto è difficile, ma il nostro obiettivo è sempre e solo la Serie A. Strategia? Noi daremo il 100% delle nostre capacità , Palermo avrà tutto quello che abbiamo anche a Manchester a livello di lavoro e tecnologia. Il futuro del Palermo è sicuro per i prossimi 25 anni. Se andiamo in A subito non lo sappiamo, ma il lavoro lo faremo dando il massimo". Il Palermo rappresenta il dodicesimo club della holding di matrice araba, ma che al suo interno ha anche soci americani e cinesi: "L'impegno con Mirri è stato preso prima della promozione in Serie B, ma vedere lo stadio pieno nel playoff è stato impressionante", ha spiegato Soriano. "Il Palermo nel mondo del calcio è una grande squadra. Investiremo anche in un centro di allenamento dello stesso livello degli altri che abbiamo nel mondo. I nostri investimenti variano da club a club, la storia del Palermo è singolare.

Palermo, Castagnini confermato direttore sportivo

"Settore giovanile fondamentale, il Barbera è fantastico"

"Il nostro interesse è solo il Palermo. Settore giovanile? E' fondamentale, il nostro obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi siciliani di crescere nel calcio". Poche parole sulla parte sportiva, che verrà gestita dal direttore sportivo Renzo Castagnini e dal tecnico Silvio Baldini, naturalmente col supporto degli uomoni del CFG: "Il direttore e il mister hanno fatto un ottimo lavoro, serve stabilità per avere successo", ha proseguito Soriano. Che ha preferito non sbilanciarsi sul nuovo organigramma: "Gardini e Centenaro? Hanno lavorato in questa trattativa, ma non abbiamo ancora definito l'organigramma del club. Lo faremo nei prossimi giorni". Infine, simpatica battuta su Guardiola e lo stadio Renzo Barbera di Palermo: "Questo è uno stadio fantastico, qui ha giocato la nazionale. Non c'è molto da fare, ma il lavoro è quello di convincere i palermitani a venire allo stadio. Guardiola sa tutto quello che facciamo e conosce il calcio italiano, potrebbe venire qui un giorno", afferma ridendo.