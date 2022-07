Palermo, Soleri: "Felici se Brunori dovesse rimanere con noi"

PALERMO - Edoardo Soleri, attaccante del Palermo , è intervenuto in conferenza presso la sala stampa del " Renzo Barbera ". Queste le sue parole sulla nuova società: " City Group ? Essere stati acquistati da una società del genere è importante, ti permette di avere opportunità incredibili. Una di queste andare a Manchester . Confrontarsi con un’organizzazione di primo livello non è per tutti, è una cosa a cui dobbiamo abituarci. Siamo felici di questa opportunità". L'attaccante ha ribadito l'importanza del sostegno dei tifosi . "Crediamo in ciò che ci dice il mister. La Serie A ce la meritiamo noi, come tutta la città di Palermo . Grazie ai tifosi sappiamo cosa rappresenta la squadra per la città. Il mio gol all' Entella un momento bellissimo ai playoff".

"Lavoro per dare il mio contributo"

Soleri ha parlato della sua caratteristica principale, ovvero quella di essere decisivo entrando dalla panchina: "Il mister ha parlato bene di me perchè sa che non mi lamento quando entro dalla panchina. Io cerco sempre di allenarmi al massimo per aiutare i miei compagni. Do sempre consigli a Silipo e Felici. Silipo è cresciuto tanto, infatti il mister l'ha fatto giocare. Mi fa piacere il fatto di essere stato decisivo entrando dalla panchina. Giocando dall'inizio non ho ricoperto il mio ruolo in campo e dunque ho messo un pò di tempo in più ad entrare nei meccanismi di gioco. Ma la cosa più importante è fare il bene del Palermo". Poi il tema rinnovo: "Allungamento del contratto? Una domanda che va fatta al direttore, io sono contento di essere a Palermo. Ho avuto continuità l'anno scorso. So già come lavora il mister e questo è importante. Adesso non vediamo l'ora di ricominciare con la magia della Serie B che ci portiamo dietro. Siamo un gruppo davvero bello".

"Mi sento spesso con Brunori"

Il Palermo è stato promosso Serie B trascinato dai gol di Matteo Brunori (29 totali, 25 in campionato e 4 ai playoff). Queste le dichiarazioni di Soleri: "Mi sento spesso con Brunori. Lui è stato il nostro capocannoniere e ci ha aiutati molto. Un grande giocatore che spero rimanda con noi. La concorrenza non può che fare bene. Io mi sento una prima punta ma possiamo anche giocare insieme".