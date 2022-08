Palermo, Corini si presenta: "Orgoglioso di essere qui"

PALERMO - Eugenio Corini si è presentato oggi come nuovo allenatore del Palermo: "E' una giornata importante, torno con grande responsabilità e vorrei rivolgere un pensiero a Zamparini, con il quale ho avuto un rapporto conflittale ma di stima reciproca. Altra persona importante è Baldini che mi ha allenato qui anni fa, ha fatto un lavoro straordinario - ha dichiarato Corini -"E grazie anche al City Group, sono orgoglioso di essere stato scelto. Lavoreremo al meglio per i nostri tifosi. Quando ho allenato in B l'ho fatto per vincere, questo è un tipo di progetto di stabilità. Il livello è diverso da quello dell'anno scorso, io non regalo niente a nessuno e per me sarà il campo a parlare. Andremo in campo con l'atteggiamento di vincerle tutte, la rosa ha valore, ma abbiamo già deciso che per mantenere la categoria va migliorata". Sulle scelte per il "suo" Palermo, Corini parla così: "Modulo? La squadra è costruita per Baldini, a me piace giocare con gli esterni, ma lo capiremo da chi ho in rosa, andiamo per gradi partendo da come è stata costruita prima. Ai ragazzi ho fatto i complimenti ma li ho stimolati ad allenarsi sempre bene, ad alzare l'asticella, per mantenere la categoria. E sul mercato, per come la vedo io, dobbiamo riempire il centrocampo. Voglio solo giocatori che alzino il livello della squadra, ma non serve la fretta".