Palermo, tegola Broh: il centrocampista salta la Reggina

PALERMO - Stop in casa Palermo. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club rosanero rende noto che "in seguito alla gara di sabato scorso contro l'Ascoli, Jeremie Broh si è sottoposto oggi ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso". Il centrocampista classe '97 non sarà a disposizione per il match contro la Reggina nella prossima giornata di campionato.