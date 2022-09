Il Palermo si affida ai gol di Brunori per sognare

PALERMO - Sono finora solo 6 le reti segnate dal Palermo: di queste la metà le ha messe a segno, tutte al Barbera, Matteo Brunori. Che peraltro, sul terreno amico ha messo a segno 22 delle 35 reti segnate in rosanero. E' quindi chiaro che la tifoseria del Palermo speri in lui per tornare a far correre la squadra che sabato affronta il Sudtirol, neo promossa come il Palermo, che in questa B ha gli stessi punti della squadra di Corini: una partita in cui è vietato sbagliare per evitare che le pressioni aumentino troppo. Brunori peraltro ha una serie aperta di sei gol di fila in casa: l'italo-brasiliano vuole proseguirla già contro il Sudtirol visto che peraltro il bomber ha già superato il record di reti in un anno solare (è già a 28) che era di Luca Toni (27). Non solo: Brunori punta a un altro pezzo di storia nella top ten della classifica rosanero di tutti i tempi, visto che la coppia Cavani-De Stefanis, a 37, è lontana solo due marcature.