Palermo, Corini: "Vedo segnali incoraggianti". E su Brunori...

PALERMO - Quel che passa il convento non è necessariamente ciò di cui il Palermo avrebbe bisogno. E tantomeno il desiderio. “Rispetto i tifosi, comprendo il loro stato d’animo e il fatto che siano delusi per come stiano andando le cose. So che saranno nuovamente in tanti a sostenerci, è nostro dovere cercare di dar loro le gioie più grandi”. Eugenio Corini è il primo a capacitarsi del momento delicato che sta attraversando la formazione rosanero. E l’infortunio di Elia ha aggiunto ulteriore mestizia. “Mi dispiace tanto, perderlo 6 mesi è un colpo durissimo sia per lui che per la squadra. Stava facendo bene, sentiremo la sua mancanza e speriamo solo che questo tempo possa trascorrere il più in fretta possibile. Abbiamo diverse soluzioni per sostituirlo, ma è comunque una pedina di cui sentiremo la mancanza. Un intervento sul mercato? È possibile, ma dovremo fare una valutazione assieme a tutta l’area tecnica”. Contro il Modena il Palermo è quasi condannato a ritrovare la via della vittoria: “Dobbiamo lavorare sull’efficacia, ma in generale abbiamo la voglia di far bene e stiamo migliorando sotto tanti aspetti. Chiaro che quando la vittoria manca per tanto tempo devi fare i conti con le critiche: pareggiare e giocare bene non è la stessa cosa di vincere giocando meno bene. Però creiamo tanto, e alla lunga questa cosa ci porterà ai risultati che vogliamo ottenere. Brunori e Vido insieme? Al momento è un’ipotesi che ritengo poco probabile, perché bisognerebbe reggere un certo tipo di sistema di gioco per tutta la partita e non è semplice, ma magari a partita in corso è più praticabile”. Da due gare intanto non s’è più visto Stulac: “Lavora bene durante la settimana, sta crescendo di condizione ma sa che deve alzare il proprio livello. È un ragazzo con tanta voglia di fare, ma tutti stanno cercando di migliorare. Mi porterò dietro diversi dubbi di formazione, pertanto deciderò solo nelle ore immediatamente precedenti alla gara chi mandare in campo”.