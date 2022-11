Serie B, momento difficile per il Palermo. E l'infermeria non aiuta...

PALERMO - Non un bel periodo per il Palermo di Corini. Il gruppo rosanero, reduce da due sconfitte di fila (la più recente ieri al Barbera con il Venezia) e in piena zona playout con soli 15 punti raccolti in 14 gare di campionato, deve fare i conti anche con gli acciacchi di diversi giocatori. Ecco il report medico pubblicato sul sito ufficiale del club: "Questa mattina a Boccadifalco Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie. Luca Vido, in seguito ad un affaticamento muscolare accusato ieri in fase di riscaldamento, ha svolto un allenamento differenziato. Masimiliano Doda si è sottoposto ad indagini strumentali, presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo dal prof. Cimino, che hanno evidenziato una lesione distrattiva al bicipite femorale destro: il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso. Davide Bettella, in seguito al trauma cranico rimediato ieri nel corso della gara, è stato sottoposto ad una TAC che ha dato esito negativo: il numero 48 rosanero ha lavorato in mattinata con i fisioterapisti".