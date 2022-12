Palermo, Corini: "Siamo in crescita e non vogliamo fermarci. Como? Tosto"

PALERMO - Vigilia di Palermo-Como, in casa rosanero è intervenuto il tecnico Eugenio Corini nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco cosa ha detto: "Affrontiamo un campionato difficile e stiamo lavorando con un obiettivo preciso. Sappiamo tutti dove vogliamo arrivare, quale sogno abbiamo, ma dobbiamo guardare una partita alla volta, perchè spesso si dimentica da dove siamo partiti. C'è stato un percorso per far crescere i giocatori sia singolarmente che in gruppo, concentrandoci sulla tattica e puntando a fare risultato. Il post Terni è dare una forma alla sostanza, rispetto a quello che siamo e cosa vogliamo essere. So che è difficile farlo capire a volte. Io credo che questa squadra può crescere, anche guardando le altre partite. Infortunati? Ci sono ancora della cose da valutare, siamo fiduciosi di poter recuperare qualcuno per domanii. I convocati arriveranno infatti tra stasera e domani mattina. Benevento ci ha lasciato una sensazione positiva, ma ripeto, è un percorso nato da lontano e non a Benevento, è una crescita continua. Il Como? E' una squadra importante, lavorano sul 4-3-1-2, hanno un centrocampo di palleggio e inserimento e vengono da un paio di risultati utili. Sarà un avversario tosto così come lo sono tutti in questa categoria, ma siamo consapevoli anche di cosa stiamo diventando noi ogni giorno che passa”.