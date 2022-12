Palermo, Corini: "Contro la Spal mi aspetto più concretezza. Due punte? Si può"

PALERMO - Il Palermo dopo due risultati utili consecutivi vuole dare continuità ai risultati domani sul campo della Spal. Ecco le parole della vigilia del tecnico dei rosanero Eugenio Corini. "Contro la Spal credo che sarà una sfida difficile contro una squadra molto ben allenata. Rispetto alla sfida casalinga di giovedì, mi aspetto più concretezza in attacco. Contro il Como abbiamo avuto tante palle gol ma siamo stati pure sfortunati. Dobbiamo provarci perchè abbiamo tanti giocatori che possono creare imprevedibilità. Adesso per esempio, attacchiamo con tanti uomini e in modo più continuo rispetto alle prime 6-7 partite di campionato. Questo è un campionato molto equilibrato e quindi con una vittoria si potrebbero guadagnare diverse posizioni in classifica. Giocare con due punte? Non è un esperimento, l'importante è avere equilibrio. Giocare con due punte lo abbiamo fatto già e ci abbiamo giocato anche contro il Como e stiamo accompagnando meglio l'azione, ma abbiamo giocato anche con esterni e trequartista. Siamo consapevoli del peso specifico di ogni punto e quindi anche domani non ci faremo trovare impreparati".