Palermo, le parole di Corini sul Genoa e il parere su Gilardino allenatore

Palermo, Corini su Genoa e Gilardino

Queste le parole di mister Corini a poche ore dalla sfida: "In casa siamo stati grandi con le grandi in casa, ci sono tutti i presupposti per fare bene anche a Marassi. Mi aspetto intensità e qualità da parte del Genoa. Viene dalla sconfitta di Parma, ma il percorso di Gilardino è importante: è stato un grande calciatore e sta facendo un ottimo percorso. Sono sicuro che sarà un allenatore capace. Le pressioni per la gara di domani sono soprattutto per il Genoa, che ha costruito una squadra per vincere il campionato e lotta per questo. Ho avuto cinque giorni per preparare la partita, sono tanti: le scelte saranno esclusivamente tecnico-tattiche, ragiono anche in ottica dei cinque cambi. La formazione è abbastanza definita, devo decidere poche cose. La squadra sta andando oltre ogni aspettative e vogliamo andare più in là: pensate a come è nato il progetto, poi tanti calciatori cambiati in poco tempo. Capisco i tifosi, ma io devo analizzare in profondità. Soleri come Toni? Può essere un riferimento per lui".