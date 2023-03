Palermo, conferenza Corini: il retroscena sulla panchina del Pisa e l'elogio ad Aurelio

Solo un pari per il Palermo e il Pisa nell'anticipo della 28^ giornata di Serie B. I nerazzurri mantengono così l'imbattibilità che dura ormai da cinque partite. Per i rosanero è invece il quarto pareggio di fila, quinta partita senza i tre punti. Corini al termine del match, ha analizzato la prestazione in conferenza stampa.