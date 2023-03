Palermo-Modena, Corini in conferenza su assenze e infortunio Brunori

Ho Una vittoria che manca da tanto, troppo tempo: il Palermo alla ricerca dei 3 punti nell'anticipo del trentesimo turno di campionato di Serie B. I rosanero, reduci dal pirotecnico 3-3 contro il Cittadella , non vincono dal 5 febbraio, quando trionfarono per 2-1 sulla Reggina. Da lì in poi la sconfitta col Genoa e ben 5 pareggi consecutivi. Al Renzo Barbera, nel match contro il Modena , la squadra di Eugenio Corini proverà dunque a ritrovare il sorriso dopo più di un mese.

Palermo-Modena, parla Corini

A poche ore dal match contro i gialloblu, queste le parole in conferenza stampa del tecnico rosanero: "In questo periodo della stagione è fisiologico avere qualche acciacco, anche il Modena ne ha 5-6. Infortunio Brunori? E' il primo della stagione, si è fatto male facendo un gesto atletico pazzesco. Bettella rientrava, ma ha accusato un affaticamento. Orihuela non ha lesioni ma non sarà disponibile, Sala ha avuto una botta ma non potrà giocare. Di Mariano ha un'infiammazione al ginocchio, Broh sta migliorando e lo recuperiamo. Tutino sta crescendo, Vido migliora, è motivato. Saremo incerottati, stringeremo i denti: trovare i 3 punti col Modena ci metterebbe in un'ottima posizione di classifica. Moduli? Bisogna vedere le caratteristiche dei calciatori: avevamo trovato un'ottima solidità difensiva, ora stiamo proponendo un gioco maggiormente offensivo. Nelle ultime gare almeno un paio di partite le potevamo vincere. Con la squadra abbiamo ragionato, vogliamo avere un certo stile di gioco, con un buon palleggio, ma dando la giusta attenzione alla fase difensiva. La gara di domani col Modena è importante, hanno qualità offensive di rilievo".