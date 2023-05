Palermo, Brunori e l'obiettivo playoff: "Vogliamo una bolgia al Barbera"

Matteo Brunori è stato il grande assente della sfida tra Cagliari e Palermo . L'attaccante rosanero, però, non ha voluto mancare la trasferta ed è andato con la squadra in terra sarda. Il capitano ha incitato e guardato i suoi compagni dal box sugli spalti. Una sconfitta amara per quanto fatto vedere sul campo e ora gli ultimi 90' per giocarsi l'accesso ai playoff . Il centravanti ha parlato in conferenza stampa.

Serie B, i risultati del weekend

Palermo, conferenza Brunori

Matteo Brunori ha parlato in conferenza stampa questa mattina direttamente dal centro sportivo del Palermo. L'attaccante e capitano rosanero ha voluto caricare l'ambiente in vista dell'ultima giornata di campionato: "Vogliamo una bolgia e sappiamo quanto la nostra gente possa essere determinante, questa per noi è una finale. Il Brescia è una squadra di valore ma noi e il mister sappiamo come affrontarla. L'obiettivo è chiaro e il futuro dipende soltanto da noi". Dopo aver dato uno sgaurdo al match della 38esima giornata, l'attaccante ex Juve ha parlato della gara persa contro il Cagliari: "Sappiamo il nostro valore e lo abbiamo dimostrato in campo. La gara è stata decisa da episodi, ma noi abbiamo fatto tutto per vincere". Da Cagliari al City Group: "La città merita una società così. Siamo contenti che il Palermo possa avere un futuro importante e ci spinge a dare sempre il massimo". In chiusura due parole su Toni e il record da battere: "Sono felice di poter lottare per questi record storici". Brunori è al momento a 48 gol segnati e a 51 c'è proprio l'ex ariete di Fiorentina, Juve e Nazionale tra le altre. In caso di arrivo ai playoff il capitano del Palermo avrebbe altre partite a disposizione per provare a superarlo.