Gardini: “Palermo, l’obiettivo è la Serie A. Sul futuro di Corini…”

Palermo, Gardini: "Peccato per i playoff, in A con la programmazione"

Gardini ha commentato: "La stagione che si è appena conclusa non può essere che considerata positiva in un campionato altamente competitivo e difficile come quello di questa stagione, uno dei più difficili di tutta la storia della Serie B. Il finale lascia sicuramente un po' di rammarico, anzi molto rammarico, perché siamo arrivati a pochi minuti da poter disputare i playoff".

Fari puntati sul futuro, Gardini ha aggiunto: "Dobbiamo creare solide basi per avere un club importante nella massima Serie. Se programmi e crei certi presupposti puoi vincere 9 volte su 10. Questo deve essere il punto di partenza per un prossimo campionato che dovrà avere altre caratteristiche. I tifosi hanno diritto a essere scontenti, ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Questa piazza e questi tifosi meritano quello che stanno cercando di chiedere e noi abbiamo il dovere di portarli dove loro vogliono. Abbiamo cominciato a costruire una società che quattro anni fa era in Serie D. Un anno fa si erano vinti i playoff. Pochi giorni prima dell'inizio del campionato allenatore e ds hanno deciso di prendere una strada diversa e abbiamo dovuto ripartire con una nuova proprietà . Quest'anno sarà il primo in cui la nuova proprietà potrà programmare la prossima stagione".