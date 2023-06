Palermo, ufficiale il rinnovo di Brunori: "Il meglio deve ancora venire"

Matteo Brunori continua la sua avventura con il Palermo. L'attaccante e capitano dei rosanero ha firmato il rinnovo col club fino al 30 giugno 2027. Un segnale d'amore del centravanti alla società che gli ha dato fiducia e gli ha permesso di tornare in Serie B dopo la parentesi con l'Entella. In passato ha vestito anche la maglia della Juventus Next Gen con appena 9 presenze prima dello stop per il Covid. Il classe '94 ha chiuso la sua seconda stagione in Sicilia e, a suon di gol, ha conquistato l'affetto di tifosi. Dopo i 29 gol della passata stagione tra campionato e playoff di C, poi vinti, sono arrivati anche i 20 di quella in cadetteria. Numeri importanti che hanno portato il Palermo a un passo dall'ottavo posto, che avrebbe voluto dire playoff promozione. Dopo due settimane dalla fine del campionato è arrivata la firma sul rinnovo con obiettivi chiari e precisi come lo stesso attaccante ha sottolineato.