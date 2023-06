Al Mubarak: "Palermo presto in Serie A. Ecco le nostre ambizioni"

"Il Palermo è una grande squadra e abbiamo ambizioni da Serie A". Khaldoon Al Mubarak ha parlato ai canali ufficiali del club del progetto rosanero. Il City Group, entrato un anno fa con la promozione dalla C, ha voglia di creare qualcosa di importante con la società siciliana e farlo facendo piccoli step in avanti.

Un percorso di crescita per cercare di non intaccara la stabilità societaria e mantenere un certo equilibrio economico-finanziario oltre che di competitività della rosa. Il Palermo ha chiuso la stagione poco fuori la zona playoff dopo l'ottimo campionato disputato e ora l'impressione, come il proprietario ha sottolineato, è quella di voler alzare l'asticella a partire dalla prossima stagione.

Palermo, parole Al Mubarak

Il presidente del Manchester City e fondatore del City Group, galassia di cui fa parte anche il Palermo, ha continuato: "Il nostro gruppo continua a crescere e lo fa ponderando ogni scelta. Il Palermo è sinonimo di grande storia, ha una grande eredità da tramandare, è in una grande regione ed è un grande club che ha attraversato anni difficili. Contestualmente al nostro arrivo la società è stata promossa dalla Serie C alla Serie B e, come per ogni cosa, abbiamo un progetto di crescita per tutto quello che facciamo. La crescita della squadra è una conseguenza di una serie di cose che mettiamo a disposizione del club. Non c'è motivo per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A. Il Palermo è una grande squadra e abbiamo molte ambizioni".