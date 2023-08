Corini, conferenza Bari-Palermo: “Mercato? Aspettatevi cose importanti”

I rosonero sono pronti a riscattarsi dopo il nono posto della passata stagione e la mancata qualificazione ai playoff. Altrettanto i biancorossi che hanno frantumato il sogno promozione a pochi istanti dallo scadere nella finale contro il Cagliari. Corini ha analizzato il match in conferenza stampa.

Palermo, le dichiarazioni di Corini

L'allenatore rosanero non si nasconde: “Lotteremo per andare in Serie A, farò il possibile per alzare il livello competitivo della squadra. Vogliamo tornare a essere competitivi, fino alla fine ci proveremo”. Poi prosegue: “Abbiamo fatto un buonissimo mercato all’inizio, ma dobbiamo fare ancora delle cose. Aspettatevi ancora qualcosa di importante, sia a sinistra che in qualche altro reparto. Abbiamo fatto un mercato importante, ma miglioreremo ancora la squadra. Abbiamo alzato il livello della rosa, ho chiesto determinati giocatori che spero possano arrivare dopo Bari”. Sui prossimi avversari: “Il Bari è reduce da un grandissimo campionato, probabilmente meritavano la Serie A. Non c’è più qualche giocatore importante, ma hanno fatto acquisti importanti come Menez, Nasti e Brenno. Sono in fase di transizione, ma si stabilizzeranno. Il Bari vorrà essere protagonista, noi vorremo esserlo".