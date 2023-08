Corini, conferenza Reggiana-Palermo: "Ho il fuoco dentro". E sui rigori...

Dopo una giornata di sosta, il Palermo è pronto a tornare in campo a distanza di 10 giorni dalla prima partita contro il Bari. Al San Nicola è arrivato un pareggio contro i biancorossi in nove uomini e un rigore sbagliato da Di Mariano nella ripresa, poi il riposo a causa della mancanza della ventesima squadra (c'è attesa per il responso del Collegio di Stato domani, martedì 29 agosto).

Proprio in vista della sfida contro la Reggiana, terza giornata del campionato cadetto, l'allenatore Corini ha parlato in conferenza dove ha scaldato l'ambiente dopo le domande dei giornalisti.

Reggiana-Palermo, conferenza Corini

Eugenio Corini alla vigilia della sfida contro la Reggiana ha detto: "Ogni cosa qui si giudica in modo estremo. A Bari era soltanto la prima di campionato e poi c'è stato il riposo. Io dico di sostenere, non criticare in modo distruttivo. Godiamoci il percorso e date modo di lavorare. Creiamo i presupposti per vincere a Reggio. Non possiamo vincere il campionato alla prima giornata, cerco di essere equilibrato ma ho il fuoco dentro".

E sul mercato: "Vogliamo rendere il Palermo ancora più forte e rispetto all'anno scorso lo siamo". Sugli avversari: "Hanno battuto il Monza in Coppa Italia e sono un'ottima squadra. Hanno lottato col Cittadella e recuperato una partita con il Como sarà un avversario di livello e noi ci siamo preparati al meglio per fare un'ottima partita". E sulla scelta del rigorista...