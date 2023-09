Corini, conferenza Palermo-FeralpiSalò: come stanno Di Francesco e Coulibaly

Il Palermo ospiterà al Barbera la FeralpiSalò , ancora ferma a zero punti in campionato. Corini però non vuole cali di attenzione e in conferenza stampa ha messo in guardia la squadra.

L'allenatore ha parlato anche degli ultimi acquisti dalla Serie A, Di Francesco e Couilbaly, e in generale del mercato dei rosanero, tra i più scoppiettanti in Serie B.

Palermo-FeralpiSalò, le dichiarazioni di Corini

"Le squadre neopromosse non sentono ancora il peso della classifica e la pressione. Hanno fatto qualcosa di straordinario, li ho visti giocare. Hanno fatto buone prestazioni, serve rispetto per ogni avversario" - ha spiegato Corini in conferenza stampa. Poi l'allenatore ha proseguito parlando della bella prova dei rosanero contro la Reggiana: "Mi è piaciuta la personalità della scorsa partita. Oggi vinciamo anche le gare sporche perché abbiamo dieci giocatori che hanno già vinto la Serie B. Questo trasforma una buona squadra in una grande squadra". Sugli ultimi due acquisti dalla Serie A: "Di Francesco? Volevamo prendere un’altra punta esterna, che può giocare anche a destra. Un acquisto importante e di livello.Coulibaly? Sul centrocampista avevamo un’idea e abbiamo visto in lui le caratteristiche giuste. Due operazioni intelligenti che abbiamo ufficializzato solo adesso ma che portavano avanti da molto tempo. Con un mercato così costretti a vincere 3-0 a partire? Non la vedo così. A volte un allenatore fa delle scelte iniziali, a volte le corregge. Ho allenato in Serie A, a Lecce in B. Devo tenere tutti motivati, non permetto nessun atteggiamento sbagliato. Dobbiamo fare il meglio possibile e fare un grandissimo campionato". Infine sulle scelte in vista della partita: "Di Francesco ha fatto un allenamento, Coulibaly nessuno. Difficile vederlo dall’inizio. Farò qualche variazione ma non grandissime cose".