Palermo, Corini: "Con il Sudtirol come a Venezia. Insigne out, Mateju c'è"

Avvio di campionato promettente per il Palermo . I rosanero sono a ridosso della prima posizione in classifica, e reduci da un importante 3-1 a Venezia , dove ha ritrovato la vena del gol anche Brunori (autore di una tripletta) . Tra i siciliani la parola d'ordine è continuità, per restare in scia del Parma e dare seguito alle ottime prestazioni tenute sin qui. Davanti domani, però, un avversario tutt'altro che semplice da affrontare: il Sudtirol di Bisoli.

Palermo-Sudtirol, le dichiarazioni di Corini

Alla vigilia del match contro gli altoatesini, queste le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in conferenza stampa: "All'inizio del campionato tutte le squadre giocano con leggerezza. Lo scorso anno in casa abbiamo fatto tanti punti, mancando però qualche vittoria: quest'anno dovremo trasformare i pareggi in successi, e sono sicuro che in questo il pubblico ci darà una grande mano. Il Sudtirol è una squadra complicata contro cui giocare, tutt'ora è imbattutta e nella passata stagione è arrivato fino alle semifinali playoff. Segnargli un gol è difficile, e poi con un contrattacco o una palla inattiva possono farti male. È una gara in cui dovremo mettere qualcosa in più, come fatto a Venezia. Domani Insigne non ci sarà: ha fatto la rifinitura non stando benissimo, tornando a casa gli è venuta la febbre, quindi domani sarà assente. Mateju invece è recuperato, valuterò domani come starà ma in ogni caso è disponibile".