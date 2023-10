Palermo, Corini: "Facciamo succedere le cose, i tifosi devono crederci"

Un pareggio, una sola sconfitta (contro il Cosenza) e cinque vittorie, oltre a una partita da recuperare (con il Brescia): è stato questo, sin qui, il rullino di marcia del Palermo di Corini in questa prima parte di stagione in Serie B. Risultati importanti dopo che è stato fatto un mercato di livello per puntare a salire in Serie A: è sempre stata questa l'idea dei rosanero e del City Group con una programmazione lineare e concreta per raggiungere l'obiettivo. L'allenatore, però, non vuole sentir parlare di futuro ma soltanto di presente: "Siamo concentrati soltanto sul Modena" e gli emiliani saranno proprio il prossimo avversario in trasferta.