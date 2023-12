Diretta Palermo-Catanzaro ore 20:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Si scrive Palermo-Catanzaro, si legge scontro diretto per il terzo posto. Al "Barbera" (ore 20:30) c'è una sfida da non perdere, quella tra rosanero e giallorossi, appaiati al quinto posto in classifica in Serie B a quota 24 punti: uno in meno rispetto a Cremonese e Como; sei rispetto alle capolista Venezia e Parma. L'anticipo della quindicesima giornata del torneo cadetto mette in palio punti pesantissimi. Il Catanzaro è reduce dal successo per 2-0 nel derby in casa contro il Cosenza, il Palermo dall'1-1 in trasferta contro la Ternana.