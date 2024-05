Mignani sfida Pirlo: "Samp in forma, ma i playoff sono un'altra storia"

Sta per entrare nel vivo il momento più emozionate del campionato di Serie B, con l'inizio dei playoff per la promozione. Nel primo turno subito una sfida da Serie A, con lo scontro tra il Palermo di Michele Mignani e la Sampdoria di Andrea Pirlo in programma al Renzo Barbera. Una partita che i rosanero potranno anche pareggiare per superare il turno, visto il vantaggio in classifica. Un'opzione a cui però l'allenatore rosanero sembra non voler pensare, come affermato nella conferenza stampa di vigilia.

Palermo, Mignani sfida Pirlo: "I playoff sono diversi" Mignani si è espresso così sulle differenze tra la stagione regolare ed i playoff: "Sono un altro campionato, è come se si riazzerasse tutto e si giocassero partite dal valore diverso. Quella di domani è una gara secca, o sei dentro o sei fuori. Il mio passato è per forza alle spalle, domani sarà una sensazione bella in una partita tra due grandi squadre ed in uno stadio pieno. Mi porto dietro tante speranze. Avere due risultati su tre a disposizione sotto l'aspetto psicologico è più uno svantaggio, sotto l'aspetto pratico ovviamente no. Io mi aspetto una partita equilibrata, mi sono riguardato l'ultima gara giocata contro la Sampdoria e anche le loro ultime 10 gare, dove ne hanno vinte tante. Sono sicuramente in un gran momento di forma. Cercherò di trasmettere alla squadra il pensiero di fare gol, ma quando i minuti cominciano a passare la testa pensa di meno. Non possiamo sapere quale sarà il risultato, noi sappiamo che dobbiamo vincere o al massimo non perdere. Ci proveremo fino alla fine".

Palermo, Mignani: "Il pubblico sarà una spinta in più" L'allenatore rosanero ha quindi parlato del clima infuocato che si aspetta di respirare al Barbera: "Credo di essere totalmente assorbito in quello che rappresenta questa partita per la città di Palermo, la vivo con le stesse emozioni di un tifoso. E' una gara importantissima, tutto il resto passa in secondo piano. Giocare in casa, al di là delle ultime partite, è sicuramente un vantaggio. Il pubblico ama questa squadra e ci starà vicino. I tifosi non scendendo in campo, ma saranno in grado di darci una spinta incredibile. Abbiamo tanto piacere che lo stadio sia pieno".

