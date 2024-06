Il Palermo punta su un ex Serie A: scelto l’allenatore

Il Palermo ha dato via alla ricostruzione per cercare di puntare alla promozione in Serie A (manca dal 2017), dopo l'eliminazione ai playoff in semifinale contro il Venezia in questa stagione. I rosanero, guidati dal City Group, hanno deciso di puntare su un nome di livello per la Serie B, come riportato da Sky Sport: Alessio Dionisi. L'ex tecnico del Sassuolo, dopo la brutta annata in neroverde, avrà ora l'occasione di rifarsi. Insieme a lui è pronto un nuovo volto anche in dirigenza, si tratta di Morgan De Sanctis, che svolgerà il ruolo di direttore sportivo. Le firme sul contratto sono arrivate e ora si attende l'ufficialità.