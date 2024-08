Sta nascendo un Palermo Dionisiaco che fa spesa… a casa Juve

Palermo, obiettivi mercato

Dall'Inghilterra, dunque, Dionisi si porta tante cose buone ma è chiaro che il tecnico si aspetta ancora qualcosa dal mercato. Il Palermo è coperto in tutti i ruoli, però c'è bisogno di rimpolpare la rosa, tanto più che all'orizzonte si prospettano alcune uscite. Fra queste potrebbe esserci quella di Peda che era stato preso a gennaio scorso dalla Spal e lasciato in Emilia a finire il campionato. Il difensore polacco, che ieri ha giocato solo un piccolo spezzone e anche fuori ruolo, adesso potrebbe tornare in patria per giocare con più continuità, possibile un prestito al Lechia Gdansk. Il ds De Sanctis lavora si più tavoli ed uno di questi è aperto con la Juventus. Nel mirino ci sono due giocatori della Next Gen, ovvero il centrocampista Hasa e l'attaccante Sekulov. La trattativa va avanti da giorni e nelle prossime ore potrebbe avere un'accelerata, a maggior ragione se Nicolussi Caviglia – altro bianconero nel mirino del Palermo – prendesse un'altra strada. Altro fronte aperto è quello che l'Atalanta che ha fatto un sondaggio per Vasic, i rosanero ci stanno pensando, anche perché nell'affare potrebbe essere coinvolto l'esterno sinistro nerazzurro Ceresoli. A breve, invece, dovrebbe arrivare la fumata bianca per Appuah, per il quale al Nantes sono andati due milioni. Dionisi aspetta, intanto il suo Palermo cresce bene.