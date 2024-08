Dionisi: "Palermo, errori gravi. Stroppa grande allenatore, Sirigu chiude cerchio"

Il Palermo dopo due sconfitte consecutive è alla ricerca di riscatto. E dovrà rialzare la testa in un campo difficile come quello della Cremonese . "Giocare subito è meglio, soprattutto quando le cose non vanno bene" - ha detto Dionisi ai canali ufficiali del club. L'allenatore rosanero ha parlato anche del ritorno di Sirigu e ha caricato la squadra: "Non dobbiamo dimenticarci del nostro valore"

Cremonese-Palermo, le dichiarazioni di Dionisi

Queste le dichiarazioni di Dionisi in vista del match contro la Cremonese: “Giocare subito? Questo è quello che vogliamo. Perché dopo un risultato non positivo è la cosa migliore. In questo modo hai subito la possibilità di riscattarti. Col Pisa non posso dire che la prestazione sia stata negativa, ma il risultato sì ed è stato figlio di errori gravi. Questo ci deve essere d’insegnamento in vista della Cremonese, un’altra squadra di grande livello. Sappiamo il loro valore ma non dobbiamo dimenticarci del nostro. Stroppa è un grande allenatore, che conosce benissimo la sua squadra e la categoria. Non dovremo giocare con un peso mentale, con l’idea che dobbiamo vincere. Questo è quello che farà la differenza da qui in avanti.Nedelcearu? Non lo avremo domani, ma tornerà. Sirigu? Felice dell’arrivo di Salvatore, la sua carriera parla per lui. Ha voluto fortemente tornare, per chiudere un cerchio nel miglior modo possibile“.