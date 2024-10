Palermo, miglior difesa ma l'attacco preoccupa: i numeri di Henry e Brunori

La migliore difesa e un attacco horror. Sono queste le due facce del Palermo che si appresta a tornare in campionato in casa del Modena, in una partita che può diventare un nuovo crocevia. I ricordi al Braglia sono dolci, negli ultimi due anni i rosanero hanno sempre banchettato ed è chiaro che un'altra vittoria potrebbe fare da trampolino di lancio dopo un avvio da stagione con tanti punti interrogativi. Uno di questi è appunto legato all'attacco, che troppe volte ha tradito. Sono, infatti, otto i gol segnati da quando si sono accesi i semafori, troppo poco per una squadra che deve lottare per la promozione diretta. E qui entra in anche Dionisi che fin qui non è riuscito a trasformare in oro quello che ha a disposizione.

La crisi di Brunori ed il sorpasso di Henry

La qualità di sicuro non manca, ma i numeri sono impietosi, soprattutto per chi di mestiere fa il bomber. Henry e Brunori, che finora si sono alternati dall'inizio o a partita in corso, hanno segnato solo un gol a testa e questo stupisce, perché si è in presenza di due giocatori che i gol li hanno sempre fatti. Ci sono dei distinguo, però. Henry un po' di suo ce l'ha messo, tant'è che ha anche scalzato Brunori nelle gerarchie. Chi, invece, sta faticando è proprio il capitano, che di sicuro non si aspettava un inizio di stagione così incolore. A differenza del recente passato, Brunori non si sta trovando a suo agio nel 4-3-3 di Dionisi per il quale sembra più adatto appunto un centravanti con più fisicità. L'italo-brasiliano ama attaccare la profondità e il modo di giocare di questo Palermo per ora non lo aiuta, perché i rosanero fanno fatica a girare la palla velocemente e soprattutto a verticalizzare. La sosta probabilmente è stata utile anche per cambiare qualcosa e per fare tornare a brillare Brunori, giocatore da cui il Palermo non può prescindere. Fin qui Dionisi non ha mai preso in considerazione la possibilità di fare giocare in coppia Brunori e Henry, ma non è escluso che questo non possa avvenire.

Palermo, serve una reazione

Me se i due centravanti sono al minimo sindacale, lo stesso si può dire della batteria degli esterni che ovviamente è chiamata a dare un contributo importante in zona gol. A parte Insigne che ha timbrato il cartellino due volte e Di Mariano una, tutti gli altri sono ancora all'asciutto. E anche questo è un ulteriore segno che il Palermo sta avendo qualche difficoltà di troppo, tenendo appunto conto che in organico ci sono giocatori come Di Francesco e i due francesi Le Douaron (al Brest due anni fa segnò dieci gol) e Appuah. Dionisi si aspetta già a Modena una svolta, perché è chiaro che senza i gol non si va da nessuna parte.