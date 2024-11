Palermo insoddisfatto. E Lucioni sbatte la porta

C'è la Sampdoria all'orizzonte, ma ci sono anche grane da risolvere per il Palermo che non ha iniziato il campionato come si aspettava e adesso si trova a remare controcorrente. Ci sono, poi, anche le rassicurazioni della proprietà inglese per bocca dell'ad Giovanni Gardini sui programmi attuali e quelli futuri. Insomma, un avvicinamento un po' diverso alla partita della ripresa che può diventare un nuovo bivio per la squadra rosanero. La grana che il Palermo ha risolto è quella relativa a Fabio Lucioni , il “mister promozione” prelevato due estati fa dal Lecce che doveva diventare un trascinatore e che, piano piano (anche a causa di un lungo infortunio) è finito fuori dai radar. Il difensore si era fatto male in estate, ha giocato solo 15 minuti in Coppa Italia nella serata choc di Napoli, poi è stato convocato contro il Sudtirol e infine è sparito.

Lucioni-Palermo, è addio

Motivo che ha spinto il Palermo e lo stesso Lucioni ad arrivare ad una rescissione consensuale. La questione andava avanti da settimane, Lucioni si era ripreso dall'infortunio ma continuava ad allenarsi a parte senza mai finire nella lista dei convocati. Segno anche di uno scollamento con Dionisi che probabilmente non l'ha più visto centrale nel suo progetto tattico. Lucioni ha chiesto una buonuscita per andare via, in pratica il corrispettivo dei sette mesi di contratto che gli restavano. Dopo un lungo tira e molla, con qualche momento di tensione, il ds Morgan De Sanctis e Romualdo Corvino (il procuratore di Lucioni) hanno trovato l'intesa. Il Palermo e Lucioni si diranno addio subito, al giocatore sarà garantita la buonuscita richiesta con una serie di clausole che potrebbero anche fare scendere il corrispettivo che il Palermo gli dovrebbe pagare. Un matrimonio, dunque, che finisce malissimo e che priva il Palermo di un giocatore che doveva diventare un leader ma che di fatto non lo è mai stato. Quest’anno Lucioni non c’è mai stato, nella passata stagione invece il difensore ha saltato gran parte del girone di ritorno per un altro infortunio, salvo poi tornare nella parte finale del campionato. La sua esperienza a Palermo si conclude con 28 presenze totali nelle quali ha messo a segno anche due reti.

Il Palermo e il futuro

Il Palermo e Dionisi, ovviamente, sono pronti a voltare pagina, anche perché ormai erano abituati a fare meno dell’esperto centrale. Resta da capire, semmai, se il club rosanero cercherà un rinforzo in quella zona nel mercato di gennaio. Il tempo c’è per riflettere e, mentre il tecnico si concentra sulla prossima sfida casalinga con la Samp, l’ad Gardini ribadisce i progetti del City Football Group per il Palermo. «Il City crede che il calcio italiano vada sviluppato ulteriormente e il Palermo può essere la piazza ideale in termini commerciali - dice l’ad -. Il gruppo ha una visione nel lungo termine, adesso in termini di risultati siamo al di sotto delle aspettative, ma il campionato ha dimostrato che è importante essere nella posizione in cui si deve nel girone di ritorno. Il tempo non è un alibi, dobbiamo darci da fare per recuperare il terreno perduto. L’Europa? Sì, può essere. Il Palermo nel breve periodo deve stabilizzarsi tra le prime dieci squadre di Serie A, il nostro brand vale tantissimo, viene dopo quello delle prime cinque big italiane».