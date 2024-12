Il Palermo può ancora raddrizzare la stagione

TORINO - Il Palermo è rinato. La vittoria dei rosanero di Alessio Dionisi sullo Spezia, che sbarcava al Barbera da unica squadra imbattuta della Serie B, dice che forse, i siciliani potrebbero ancora fare in tempo a rimettersi in carreggiata. Anche perché questa B, a parte il Sassuolo che sembra essere davvero di un’altra categoria, sta esprimendo tanto equlibrio perché molte squadre sono più o meno dello stesso valore. E davanti al Palermo, non sono poche quelle che iniziano a perdere colpi. Oltre al ko dello Spezia, che prima della sfida era in zona promozione diretta, va annotato anche il 2-2 interno del Pisa col Cosenza. Vuoi vedere che i nerazzurri di Filippo Inzaghi iniziano a essere in riserva? Prima di questo pari, avevano perso il derby di Carrara.. La vittoria sullo Spezia riporta i siciliani a -10 dal Pisa, cioè dalla A diretta, il traguardo per il quale era stato costruito il Palermo in estate. Ora i rosanero sono settimi ma davanti a loro ci sono altre squadre che non se la passano tanto bene: il Cesena, che ha un solo punto in più, è caduto in casa del Frosinone ultimo; il Bari, che ha gli stessi punti del Palermo, è imbattuto da 13 partite, vero. Ma di questo lungo filotto di risultati positivi, bisogna sottolineare che i pareggi sono ben 9 e con un passo simile le ambizioni possono essere relative. Insomma, una delle maggiori avversarie per l’eventuale risalita del Palermo, potrebbe essere la Cremonese, appena tornata sotto la guida di Stroppa, dopo l’infruttuosa parentesi con Corini. E con Stroppa, che portò in A già Crotone e Monza, sono già arrivate due vittorie in due uscite. Però questo Palermo ha tutti i mezzi per risalire la china. Lo dice il blasone della squadra, il livello tecnico della rosa di Dionisi e soprattutto i soldi del City, che al mercato di gennaio potrebbero fare la differenza. Magari ci sarà da risolvere il caso Brunori, Il capocannoniere degli ultimi tre campionati del Palermo è rimasto malinconicamente in panchina per tutta la gara, la separazione a gennaio appare ormai inevitabile. Solo che, sino a ieri, si temeva che il Palermo non fosse in grado di surrogarne l’assenza. Con la vittoria sullo Spezia invece, i rosanero hanno finalmente risposto presente e probabilmente era una delle ultime occasioni per farlo. Gara sbloccata in avvio dal difensore turco Rayyan Baniya, 25 anni, al secondo gol in questa stagione. Raddoppio giunto con un pizzico di fortuna (ma comunque meritato), su autorete di Wisniewski. Una vittoria che, fra le altre cose, riporta dalla propria parte il pubblico del Barbera che da inizio stagione aveva dovuto vederne quasi di tutti i colori. E proprio la calorosa tifoseria rosanero potrebbe dare quella spinta in più che ci vorrà per provare a sistemare la stagione. Certo, 10 punti da rimontare sulla zona A diretta sono tanti. Ma il romanzo della Serie B è, tradizionalmente, sempre ricco di colpi di scena. E dunque immaginare un Palermo che sia in grado di stupire da qui a maggio, non è vietato.