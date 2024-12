Palermo, Dionisi traballa: il tris per la panchina inizia col 'suo' Sassuolo

Palermo . Venirne fuori, in qualunque modo. Periodo terribile per il Palermo che è dilaniato da mille problemi e che è anche atteso da una partita che fa paura. Quella di sabato con il Sassuolo doveva essere una sfida contro una diretta concorrente per la promozione, invece il Palermo ci arriva con un distacco abissale (19 punti, roba da non crederci) e il morale sotto zero. A dare l'ultima mazzata è stata la sconfitta di domenica scorsa contro il Catanzaro al Barbera che, oltre a pesare sulla classifica, ha sancito anche la rottura definitiva con i tifosi. La contestazione è stata rumorosa per tutta la partita e non ha risparmiato nessuno. Dirigenti, allenatori e squadra sono ormai nel mirino del popolo rosanero e la bufera rischia di provocare sconquassi seri nel prosieguo della stagione.

Dionisi traballa

Il campionato del Palermo ha preso una brutta piega: in casa non si vince (nove punti in otto partite, già tre sconfitte), i gol arrivano con il contagocce e i risultati si ripercuotono pesantemente in classifica. Dopo il ko con il Catanzaro, il Palermo è finito fuori dal perimetro play-off e soprattutto è solo a -4 dalla zona a rischio. Uno scenario imprevisto, ma che riflette il momento che sta attraversando la squadra e anche la confusione che regna a tutti i livelli. Sul banco degli imputati, ovviamente, c'è Dionisi che domenica è stato invitato a farsi da parte (eufemismo) insieme al ds De Sanctis. Il tecnico ha iniziato la stagione con un'idea tattica e alcune scelte di uomini precise, ma la sua strategia ormai fa acqua da diverse settimane. Domenica Dionisi, per la prima volta, ha abbandonato il 4-3-3 per passare al classico 4-4-2 ma anche questo esperimento non ha funzionato. Anzi, ha finito per mandare in confusione la squadra che ha perso quelle poche certezze che aveva. Il tecnico ha incassato la fiducia di Manchester, ma la società gli ha anche chiesto una scossa immediata. Destino vuole che un pezzettino di panchina Dionisi se lo giocherà proprio contro il Sassuolo, dove è stato grande protagonista prima dell'esonero della passata stagione. Dopo gli resteranno le altre due sfide con Bari a Santo Stefano e col Cittadella nell'ultima domenica dell'anno: se in queste tre partite il Palermo non darà segni di vita, allora durante la sosta potrebbe succedere di tutto.

Il mercato gira intorno a Brunori

Una scossa dovrebbe arrivare anche dal mercato, dove tutto gira intorno a Brunori. Dopo un'estate di “mal di pancia” e un rapporto ricomposto in extremis, il capitano di fatto è finito ai margini. Il procuratore Stemperini spinge per una cessione e il Palermo è anche disposto ad ascoltare proposte. Il Venezia avrebbe fatto un sondaggio per un prestito secco, la Cremonese sarebbe ad andare oltre (prestito con diritto di riscatto). Per i grigiorossi si tratta di un ritorno di fiamma, visto che in estate avevano offerto quasi cinque milioni per il cartellino dell'attaccante italo-brasiliano. Di sicuro c'è che De Sanctis dovrà inventarsi un mercato creativo, perché non dovrebbe esserci un grande budget proprio a causa del ridimensionamento degli obiettivi stagionali. In partenza ci sono Peda, Buttaro, Appuah e forse anche Vasic, tutti giocatori under che hanno bisogno di giocare e che verranno rimpiazzati con altri giovani. Per le entrate pesanti bisognerà aspettare l'uscita di qualche altro big, ma al momento non c'è la fila. E la causa è proprio il campionato che sta giocando il Palermo. Troppo deludente anche per rendere appetibili i suoi giocatori.