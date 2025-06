Palermo abbraccia Inzaghi, oltre duemila tifosi per Pippo: "La più grande accoglienza in carriera"

In duemila circa lo hanno accolto nel piazzale dello stadio Renzo Barbera, nonostante il sole battente delle 19: il primo incontro tra Pippo Inzaghi e i tifosi del Palermo è da ricordare ed è lo stesso allenatore, arrivato in città questa mattina, a evidenziarlo. "Grazie a tutti, non ci si abitua mai a queste emozioni: questa è la più grande accoglienza che ho mai avuto in carriera. Penso che oggi tutti abbiano capito perchè ho scelto Palermo: vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrà meritare".