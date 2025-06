Inzaghi, eccoti il Palermo: "Chi corre poco sta fuori. A volte ci si accontenta..."

Le parole del ds Osti e il saluto al Pisa

"Ho scelto Filippo Inzaghi per vari motivi: ha una mentalità vincente, ha ottenuto grandi successi da calciatore e da allenatore e mi ha colpito l'entusiasmo con il quale sa coinvolgere tutti. Mi ha sempre colpito la sua umiltà", dichiara il direttore sportivo Carlo Osti nell'introdurre il nuovo tecnico. "Lo conosco dai tempi del Piacenza e ho seguito tutto il suo percorso. Dopo la promozione del Pisa in Serie A forse poteva anche non rimanere, quando l'ho capito è stato subito contattato da me. Non ho avuto dubbi, è stata la prima scelta. Sono contento. Ringrazio il City group, il presidente Mirri, Gardini per avermi sostenuto in questa scelta". A proposito di Pisa, Inzaghi ci ha tenuto a cominciare proprio con un pensiero sulla sua ex squadra, nella quale ha conquistato la promozione in Serie A la scorsa stagione: "Ringrazio Pisa, dove ho lasciato il cuore. La tifoseria è fantastica, sono molto emozionato a parlare di loro: mi hanno dato tanto. Poi ho capito che qualcosa non andava nel verso giusto. Per amore abbiamo preso questa decisione".