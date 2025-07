Palermo, al Barbera una sfida da Champions: arriva il Manchester City

Per il Palermo ci sarà un'amichevole a dir poco di lusso. Nell'ambito dell' Anglo-Palermitan Trophy , il 9 agosto i rosanero sfideranno il Manchester City al Renzo Barbera. Una partita dal sapore europeo, in quello stesso stadio dove anni fa si sognava in grande, con i tifosi che sperano di tornare ai fasti di un tempo. A sfidare la formazione di Pep Guardiola ci sarà la squadra guidata da Filippo Inzaghi , primo importante test che anticipa l'avvio della Serie B.

Palermo-Manchester City, Bigon: "Una sfida entusiasmante"

Il Global Football Technical Director di City Football Group, Riccardo Bigon, ha espresso il proprio entusiasmo per questo appuntamento: “È con grande orgoglio che annunciamo questo storico incontro tra due Club del CFG. Da un punto di vista tecnico, questa partita offre un’importante opportunità ai calciatori per continuare la preparazione precampionato, ai due allenatori per mettere in pratica le loro idee e alle rispettive squadre per ritrovarsi sul campo. Ma questa partita ha anche un significato culturale, visto che vede affrontarsi per la prima volta nella storia questi due Club storici, con un omaggio alle radici inglesi del Palermo. Questa è una sfida che entusiasma entrambe le tifoserie. L’Anglo-Palermitan Trophy è un altro esempio delle immense opportunità che l’appartenenza al City Football Group può offrire. Siamo tutti impazienti di vedere come i tre anni di collaborazione e condivisione di conoscenze tra i Club prenderanno forma anche sul campo”.