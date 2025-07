Un pezzo da novanta per alzare ancora l’asticella e prendersi quella Serie A che il City Football Group non vuole più farsi sfuggire. Rinforzi mirati, di qualità e personalità quelli che il Palermo sta consegnando a Pippo Inzaghi. L’ultimo è Mattia Bani, che ha deciso di lasciare il Genoa e la A per sposare il progetto rosanero. «Sono qui per riportare