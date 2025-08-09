Palermo, troppo City: Haaland e doppio Reijnders. Ma che spettacolo al Barbera © .

PALERMO - Amichevole di lusso per il Palermo che davanti ad un Barbera sold out ha affrontato il Manchester City di Pep Guardiola . 3-0 in favore degli inglesi il risultato finale, ma è grande lo spettacolo del tifo palermitano accorso in massa allo stadio per sostenere la formazione di Pippo Inzaghi . A decidere la sfida il solito Erling Haaland e la doppietta dell'ex Milan Reijnders , passato in estate dai rossoneri ai citizens.

Il tris del City

Al 6' Pohjanpalo non arriva per un soffio sul pallone nell'area piccola dopo un bel suggerimento di Segre. Il City risponde attaccando con gran possesso palla e scambi corti alla ricerca di spazi. E al 25' la sblocca con una giocata di Haaland, che in area con lo stop di sinistro elude gli avversari e col destro infila Gomis. Nella ripresa Guardiola cambia tutta la squadra e al 59' Reijnders timbra per la prima volta il cartellino con un destro da dentro l'area. L'ex Milan si ripete all'82' con una conclusione all'angolino e al 90' sfiora la tripletta sciupando a porta libera. Il Manchester City vince così la prima edizione dell'Anglo Palermitan Trophy nella sfida in "famiglia" con il Palermo in un "Barbera" gremito in ogni ordine di posti. Sulla carta era solo una partita amichevole ma l'atmosfera allo stadio non aveva nulla da invidiare a quella di una gara di Champions League.