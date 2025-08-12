City, che inno a Palermo: "Ci avete regalato una notte fantastica"

Un autentico inno a Palermo e ai palermitani, un ringraziamento pubblico grondante gratitudine e ammirazione: così uno dei più importanti e prestigiosi club del mondo ha reso omaggio a "un'amichevole indimenticabile" e allo stadio Barbera che ne è stato teatro. Non capita tutti i giorni che un club della Premier League, uno dei più importanti e prestigiosi al mondo, renda pubblicamente omaggio a una s