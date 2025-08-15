Così Inzaghi lavora al sogno di Palermo

«Quando un uomo riflette sembra un mendicante. Quando sogna si avvicina a Dio». Nel suo Hyperion, Friedrich Hölderlin, uno dei grandi poeti tedeschi a cavallo tra Settecento e Ottocento, raccontava qualcosa che, mai come oggi, si respira nelle strade e nei vicoli che attraversano Palermo. Dalla Vucciria alla Kalsa, passando per l’ottagonale piazza Villani (ma non chiamatela così, perché in città è, per tutti, “piazza de