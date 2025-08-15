Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Così Inzaghi lavora al sogno di Palermo

La speranza di una promozione in Serie A carica l’ambiente e la sfida con il City ha ridato brividi antichi
Massimo Giletti
1 min
PalermoInzaghi
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

«Quando un uomo riflette sembra un mendicante. Quando sogna si avvicina a Dio». Nel suo Hyperion, Friedrich Hölderlin, uno dei grandi poeti tedeschi a cavallo tra Settecento e Ottocento, raccontava qualcosa che, mai come oggi, si respira nelle strade e nei vicoli che attraversano Palermo. Dalla Vucciria alla Kalsa, passando per l’ottagonale piazza Villani (ma non chiamatela così, perché in città è, per tutti, “piazza de

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte