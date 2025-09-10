Tuttosport.com

Pohjanpalo: "Palermo, così si va in Serie A"

Il bomber rientra dalla nazionale finlandese e lancia la sfida promozione alla folta concorrenza: "Contano i risultati di squadra, non quelli individuali. Se giochiamo bene, arriva anche la mia prestazione e pure i gol"
Simone Togna
1 min
Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

Un finlandese a Palermo. Predisposto per conquistare definitivamente la Sicilia. E a condurre i rosanero verso grandi traguardi. Un Joel Pohjanpalo carico e fiducioso è pronto per una stagione da protagonista: «Abbiamo iniziato con una vittoria e un pareggio in campionato, siamo a 4 punti insieme a tante altre squadre e abbiamo però pure passato il turno in Coppa Italia. La Serie B è un torneo molto difficile, lo vedremo anche dalla prossima par

