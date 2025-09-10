Paul Baccaglini morto, l'ex Presidente del Palermo aveva 41 anni

E' morto all'età di 41 anni l'italo-americano Paul Baccaglini, ex 'Iena' e per cinque mesi nel 2017 presidente del Palermo Calcio. A trovare ieri mattina il corpo senza vita di Baccaglini nella sua casa di Segrate, sarebbe stata la compagna: sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri, secondo i quali si sarebbe trattato di un gesto volontario. “Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”, si legge in un post della trasmissione. Nato a Chicago e cresciuto a Pittsburgh, Baccaglini si era trasferito in Italia a Padova, dove abitava la madre (italiana), da bambino. Era stato un buon giocatore di basket, arrivando a giocare in serie C1. Lasciato lo sport si era poi buttato nel mondo dello spettacolo: alle prime esperienze in radio (Radio Padova e poi Rtl 102.5 per quasi tre anni) era seguita la televisione, come inviato delle Iene.