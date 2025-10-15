Palermo-Modena, svolta sorpasso per Inzaghi: in trentamila sognando Pohjanpalo e aspettando Brunori

C'è il numero (grande) di quelli che hanno già un posto al Barbera per la madre di tutte le partite con il Modena , c'è poi un altro numero (un po' più piccolo) dei gol realizzati dal Palermo . Il primo sarà rimpinguato di sicuro da qui a quando si andrà in scena, per rimpolpare il secondo invece servono risposte in campo in una sfida che può consegnare la vetta solitaria alla banda di Inzaghi . Come nelle passate settimane, la febbre a Palermo è altissima: sono quasi 14 mila i biglietti venduti per domenica, che, sommati ai 16.504 abbonati, portano il totale ad oltre 30.000 spettatori già certi. Siccome restano ancora un paio di giorni prima che lo show cominci, ci sono buone possibilità di vedere il Barbera pieno come per la notte di gala con il Manchester City dell'agosto scorso. Anche a dispetto del meteo che non promette niente di buono per domenica pomeriggio. Con il Modena sarà la quinta volta di fila con più di trentamila tifosi al Barbera. Un record per la Serie B e un'ulteriore dimostrazione di quanto la gente di Palermo creda in questa squadra di Inzaghi che fin qui in casa non ha mai tradito, nemmeno quando ha fatto un po' di fatica in più (vedi pareggio con il Venezia).

Domenica i tifosi saranno ancora una volta l'arma in più. Un alleato prezioso contro una squadra che fin qui ha stupito e che si presenta con due punti in più in classifica. Per rimettere il Palermo al centro del villaggio poi ci sarà bisogno dei gol, e qui l'attenzione si sposta su Pohjanpalo e Brunori. Fin qui la squadra di Inzaghi ha un po' peccato sottoporta: i rosanero tirano più di tutti in B, ma hanno realizzato solo nove gol, meno di tutte le altre squadre che stanno nel trenino di testa. «Non sono assolutamente preoccupato, lo sarei non ci fosse il dato dei tiri. Ogni partita concludiamo 15-20 volte, i gol arriveranno», le parole di Inzaghi sull'argomento. Che poi è un attestato di fiducia per chi i gol li sa fare. Appunto Pohjanpalo (già quattro reti per lui, l'ultima prima della sosta con lo Spezia) e Brunori. Entrambi aspettano il Modena come la manna dal cielo: il finlandese ha già segnato sei gol agli emiliani, facendone la sua vittima preferita in Italia. Le reti, ovviamente, il “vichingo” le ha griffate tutte con la maglia del Venezia: nel maggio del 2023 Pohjanpalo calò addirittura un poker, l'anno siglò dopo una doppietta. La stagione scorsa, quando arrivò a Palermo, non ebbe modo di incontrare il Modena (i rosanero l'avevano già fatto prima che lui si trasferisse in Sicilia), dunque domenica avrà l'occasione per aggiornare i suoi numeri e quelli del Palermo che ha bisogno di gol come il pane per provare il sorpasso in vetta.

Un contributo in tal senso potrebbe darlo anche Brunori che dopo sette partite stranamente non ha ancora trovato la via del gol. Sfortuna, un paio di miracoli dei portieri avversari, centimetri (due reti annullate per un niente), qualche partita sottotono e un paio di panchine alla base di quello zero nella casella dei gol segnati, ma Brunori domenica ha una grande chance per riscattarsi. Anche lui, infatti, quando vede il Modena di solito si scatena: nelle ultime tre stagioni il capitano rosanero è andato sempre a segno contro gli emiliani. Un motivo per sperare e per regalare (insieme a Pohjanpalo magari) un nuovo pomeriggio di festa ai tifosi del Palermo. Domenica al Barbera sarà una bolgia. Ma ormai non è una novità. Resta solo da aggiornare il conteggio dei numeri, Inzaghi ovviamente spera che a crescere sia anche quello dei gol realizzati.