Palermo, tre punti per andare in vetta

La carica dei 34 mila per l'operazione sorpasso. Pomeriggio ad alta tensione al Barbera, con un nuovo pienone e con un Palermo pronto a mettere la freccia. I rosanero hanno due punti in meno della capolista Modena, per capire il tipo di missione che hanno in mente non serve uno stratega militare. Una vittoria consentirebbe di prendersi il primo posto e anche di mettere in chiaro, una volta e per tutte, chi è la grande favorita di questa B. Inzaghi