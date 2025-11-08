Tuttosport.com
Inzaghi avvisa il Palermo: «È una prova del nove»  

L'allenatore dei rosanero verso il match contro la Juve Stabia: «Non voglio scuse per il sintetico Abbiamo bisogno di una vittoria. Mi fa piacere ritrovare Abate»
Luigi Butera
1 min
InzaghiPalermojuve stabia
Inzaghi avvisa il Palermo: «È una prova del nove»  © LAPRESSE
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

«Una prova del nove». E se a dirlo è Pippo Inzaghi, c’è da crederci. Dopo la cinquina al Pescara, il Palermo pianifica un blitz per restare attaccato al treno di testa. Le distanze non sono dilcatatissime, ma è chiaro che i rosanero non possono permettersi di perdere altro terreno. I jolly se li sono giocati con le due sconfitte di fila con Catanzaro e Monza, adesso bisogna solo tornare a correre con la stessa regolarit&

