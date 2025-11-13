Tuttosport.com
Palermo ricco classifica povera. Inzaghi si è perso

I siciliani sono secondi in B per monte ingaggi, ma il Monza dista 7 punti e il Modena 6
Luigi Butera
1 min
Palermo ricco classifica povera. Inzaghi si è perso
Il momento più difficile. Non è il primo da quando il Football City Group è sbarcato a Palermo, ma di sicuro è quello più inaspettato, perché nessuno si immaginava una frenata così brusca dopo un avvio che ha fatto luccicare gli occhi. La squadra di Inzaghi era partita a manetta prendendosi la vetta dopo i primi quattro turni di campionato, poi all'improvviso ha perso la bussola. Quando si ricomincerà, il Palermo rip

