Pohjanpalo, il Palermo si stringe al suo totem per risalire sul treno Serie A

Palermo. I gol di Pohjanpalo e quattro partite per decidere il proprio destino. Dopo la cinquina alla Carrarese con annessa tripletta del finlandese, il Palermo si attacca al suo totem per provare ad accorciare da chi sta davanti che è ancora abbastanza lontano. I piani erano diversi, Inzaghi a questo punto della stagione sarebbe dovuto essere un po' più avanti ma la classifica sostiene che i rosanero devono rincorrere e anche accelerare per