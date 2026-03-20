Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Palermo e Populous collaborano al progetto del nuovo stadio Renzo Barbera  

Annunciata la conclusione della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto, un passaggio tecnico e amministrativo chiave nel processo di modernizzazione dell'impianto
2 min
palermo stadio populous
Il Palermo e Populous collaborano al progetto del nuovo stadio Renzo Barbera  
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra
TORINO - Il Palermo ha annunciato la conclusione della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto del nuovo Stadio Renzo Barbera, un passaggio tecnico e amministrativo chiave nel processo di modernizzazione dello stadio. La progettazione sarà curata da Populous, leader mondiale nel settore degli impianti sportivi e per l’intrattenimento. Il team di Populous Italia collaborerà con la sua sede centrale EMEA. Gli stessi professionisti avevano già fornito i contributi tecnici e progettuali per lo studio di fattibilità (DOCFAP). La conclusione di questa fase conferma la fattibilità tecnica e amministrativa dei lavori, funzionale alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Il passo successivo sarà la Conferenza decisoria.

Il Palermo continua a lavorare con il Consiglio Comunale e gli stakeholder locali con l’obiettivo di realizzare uno stadio moderno e di alta qualità per i tifosi e la città, all’altezza delle ambizioni del club. L’obiettivo comune è anche quello di rendere il Barbera una delle sedi candidate a ospitare competizioni internazionali, a partire dal Campionato Europeo del 2032.

Palermo, parla l'ad Gardini

«Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività» ha dichiarato l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini.

«Siamo orgogliosi di supportare il club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, e un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un emblema durante le gare, e resterà attivo ogni giorno» ha commentato Silvia Prandelli, senior principal, Populous Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Palermo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS