Il Palermo e Populous collaborano al progetto del nuovo stadio Renzo Barbera  

Il Palermo continua a lavorare con il Consiglio Comunale e gli stakeholder locali con l’obiettivo di realizzare uno stadio moderno e di alta qualità per i tifosi e la città, all’altezza delle ambizioni del club. L’obiettivo comune è anche quello di rendere il Barbera una delle sedi candidate a ospitare competizioni internazionali, a partire dal Campionato Europeo del 2032.
Palermo, parla l'ad Gardini
«Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività» ha dichiarato l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini.
«Siamo orgogliosi di supportare il club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, e un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un emblema durante le gare, e resterà attivo ogni giorno» ha commentato Silvia Prandelli, senior principal, Populous Italia.