Il Palermo e Populous collaborano al progetto del nuovo stadio Renzo Barbera  

- Ilha annunciato la conclusione della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto del nuovo Stadio Renzo Barbera, un passaggio tecnico e amministrativo chiave nel processo di modernizzazione dello stadio. La progettazione sarà curata da, leader mondiale nel settore degli impianti sportivi e per l’intrattenimento. Il team di Populous Italia collaborerà con la sua sede centrale EMEA. Gli stessi professionisti avevano già fornito i contributi tecnici e progettuali per lo studio di fattibilità (DOCFAP). La conclusione di questa fase conferma la fattibilità tecnica e amministrativa dei lavori, funzionale alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Il passo successivo sarà la Conferenza decisoria.

Il Palermo continua a lavorare con il Consiglio Comunale e gli stakeholder locali con l’obiettivo di realizzare uno stadio moderno e di alta qualità per i tifosi e la città, all’altezza delle ambizioni del club. L’obiettivo comune è anche quello di rendere il Barbera una delle sedi candidate a ospitare competizioni internazionali, a partire dal Campionato Europeo del 2032.