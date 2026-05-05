Palermo, per Inzaghi la carta playoff sognando la Serie A

L'ultima a Venezia per chiudere in bellezza, ma anche l'attesa per conoscere chi potrebbe essere la seconda possibile avversaria nella semifinale play-off. La prima il Palermo la conosce e l'ha affrontata, battendola, il primo maggio, ovvero il Catanzaro che è già sicuro del quarto posto. Con la promozione diretta sfumata già da due settimane, il Palermo si prepara mentalmente (e fisicamente) a quello che avverrà da domenica 17, quando