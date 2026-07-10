Inzaghi vara un Palermo all’attacco

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PALERMO - Si ricomincia. Dopo una coda di campionato amara come il fiele, il Palermo oggi riparte per preparare un nuovo assalto alla Serie A. Quartier generale in Trentino, per la precisione a Santa Cristina in Val Gardena, luogo in cui i rosanero resteranno fino a giovedì 30. Primi giorni di test atletici, poi Inzaghi aprirà il suo labo
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