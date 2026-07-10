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Inzaghi vara un Palermo all’attacco

Hernani, Estevez e Cassandro già presi, serve un colpo a destra: Compagnon, Bragantini o Konate. Ritiro al via: per il nuovo assalto alla Serie A Pippo pensa al 4-2-3-1 e a un gioco più offensivo
Luigi Butera
1 min
Calciomercato PalermoFilippo InzaghiPalermo
Inzaghi vara un Palermo all’attacco© FOTO FEDERICO SERRA-AG ALDO LIVE
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PALERMO - Si ricomincia. Dopo una coda di campionato amara come il fiele, il Palermo oggi riparte per preparare un nuovo assalto alla Serie A. Quartier generale in Trentino, per la precisione a Santa Cristina in Val Gardena, luogo in cui i rosanero resteranno fino a giovedì 30. Primi giorni di test atletici, poi Inzaghi aprirà il suo labo

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