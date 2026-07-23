Il Palermo di Inzaghi comincia a carburare

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Sarà la stagione della verità per il Palermo. Il City Football Group detiene la società dal suo ritorno in B, datato 2022 e finora i risultati, in rapporto agli sconfinati mezzi dei proprietari, sono mancati: 9° posto nel 2023, 6° nel 2024, 8&d
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