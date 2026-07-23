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Il Palermo di Inzaghi comincia a carburare

Col Paradiso finisce 7-0. Superpippo: «Miglioriamo, vedo l’impegno giusto, iniziamo a muoverci come piace a me»
Gianluca Scaduto
1 min
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Sarà la stagione della verità per il Palermo. Il City Football Group detiene la società dal suo ritorno in B, datato 2022 e finora i risultati, in rapporto agli sconfinati mezzi dei proprietari, sono mancati: 9° posto nel 2023, 6° nel 2024, 8&d

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